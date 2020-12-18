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18.12.2020 08:00
Рубрика: ПДД

Кто виноват: ДТП с автомобилем, который припарковался не по правилам

Текст: Майя Бирюкова
Брошенные в темноте автомобили представляют серьезную проблему: эти неожиданные препятствия приходится объезжать иногда и по встречной полосе. Если произойдет ДТП, то кто будет в нем виноват?
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Правилах дорожного движения четко оговаривается обязанность водителя следить за дорожной ситуацией и предпринимать все меры во избежание аварий. Кроме того, маневры не должны создавать опасность для движения и помехи другим водителям.

Фото: iStock
Почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания

В плохих условиях видимости нужно соблюдать такую скорость, чтобы без проблем вовремя затормозить, если из темноты возникнет какое-то препятствие. Включенный ближний свет фар позволяет разглядеть объекты на расстоянии до 30 метров, дальний свет - до 50 метров, пишет aif.ru. Если дорожное покрытие сухое, то такой тормозной путь можно проделать на скоростях 60 и 90 км/час соответственно.

Если авария все-таки произошла, то виновными в ней признают, скорее всего, обоих водителей. Один оставил машину в неположенном месте, другой не убедился в безопасности маневра. На основании заключений ГИБДД страховые компании будут определять размер выплат по каждому водителю.

Тот, кто совершил наезд, нарушил пункт 10.1 ПДД, где говорится, что водитель при возникновении опасности должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки. Тот, кто оставил машину в неположенном месте, создал помехи для движения.

Если припаркованный автомобиль не был сильно задет, то покидать место аварии все равно нельзя. Нужно вызвать ГИБДД, даже если хозяина машины нет на месте. Если уехать, несмотря на причиненный ущерб, то можно лишиться прав на срок до 1,5 лет.

#ПДД