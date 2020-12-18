Меняем тормозные колодки: почему это может стоить очень дорого

Замена тормозных колодок - одна из самых простых и банальных сервисных процедур, которую некоторые автомобилисты порой выполняют даже самостоятельно. Однако, когда дело касается подержанных машин с пробегом хорошо за 100 тысяч километров, эта регламентная работа может превратиться в целый список проблем и потребовать комплексного дорогостоящего ремонта.

Итак, вы купили не очень дорогую машину с пробегом 100+ тысяч километров, на которой через некоторое время начали замечать поскрипывание, скрежет или другие посторонние звуки при торможении. Первая мысль - стерлись колодки - как правило верная. Предыдущий владелец, особо не заморачиваясь, "сбросил" машину незадолго до прохождения регламентного ТО, на котором было бы желательно пройтись и по тормозной системе.

Потенциально ничего страшного: даже на относительно свежих и престижных иномарках замена колодок стоит недорого, а на "бюджетниках" с задними барабанными механизмами вообще копейки. Однако если машиной вы владеете недавно и ее "история болезней" особо не известна, есть шанс "попасть" на значительно большую сумму.

Первый подвох - изношенные тормозные диски. Снятие колеса и суппорта полностью оголяет тормозные диски, замену которых нерадивые или жадные владельцы оттягивают до последнего момента. На хороших машинах с качественными оригинальными комплектующими диски ходят примерно 50-70 тыс.км, однако потом хозяева чаще всего ставят неоригинальные детали, ресурс которых может быть заметно меньше. Так что к пробегу за 100 тыс.км диски могут, что называется, "кончиться": стереться, покрыться бороздами, проржаветь, чего снаружи через колеса порой можно и не увидеть.

Самое обидное, что даже если что-то не так с одним тормозным диском, менять их придется все равно парой. А стоят эти детали гораздо дороже колодок, особенно если выбирать качественные запчасти уважаемых брендов.

Второй подвох - подклинивающие суппорты. Еще один важнейший узел тормозной системы, который как раз к пробегу 100+ тыс.км может выйти из строя. Главный враг суппорта - коррозия. Причем не важно, железный корпус или алюминиевый - дорожными химикатами с грязевым раствором разъедает оба. Из-за образовавшихся от ржавчины пустот и износившихся прокладок начинаются люфты подвижных деталей, которые разбивают не только сам суппорт, но и тормозной диск. Даже если суппорт можно восстановить, а не менять на новый, стоить это будет еще одну приличную сумму денег, само собой, с учетом парного ремонта. Соответственно, если у автомобиля все тормоза дисковые (с поправкой на увеличенный пробег задних механизмов) замена тормозных колодок может обернуться комплексным ремонтом тормозной системы.

Подвох третий - износ задних барабанных механизмов. Такой тип системы до сих пор активно используется на недорогих автомобилях ввиду своей простоты и очень большой выносливости, которая опять же заканчивается как раз к стотысячному пробегу (задние барабанные колодки порой выхаживают четыре-пять замен передних дисковых), что, как правило, и приводит к проблемам.

Первая из них - намертво приржавевший за годы эксплуатации барабан, который невозможно снять. В подобном случае он выбивается обратным молотком, что практически гарантированно ведет к повреждению заднего ступичного подшипника. Так что к цене сразу можно прибавлять и его.

После снятия барабана с огромной вероятностью помимо почти вечных колодок, менять придется и тормозные колесные цилиндрики. Даже если они еще работают, их все равно меняют на новые, чтобы потом два раза не разбирать. Так что суммируйте еще и эти детали.

Ну и, конечно, проверить нужно будет механизм стояночного тормоза, который тоже может потребовать, как минимум, профилактики.

Самое обидное, что даже при частичном износе или повреждении отдельных деталей тормозной системы менять придется всё. Ставить новые колодки на изношенные диски или новые диски в поломанные суппорты адекватный механик не будет даже по просьбе владельца - в случае выхода из строя тормозов и гарантированной аварии это может грозить сервису даже уголовным преследованием.

Итог заезда на сервис с пятиминутной просьбой поменять банальные колодки может обернуться комплексной заменой тормозной системы, что грозит автовладельцу увеличением предполагаемой стоимости обслуживания от пяти до десяти раз.