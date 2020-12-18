Минпромторг: В РФ не будут вводить госрегулирование цен на продукты

Напомним, на днях Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По нему предельная цена в рознице на сахар-песок составит 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Между тем, по словам Мантурова, соглашение по подсолнечному маслу и сахару - мера вынужденная, продиктованная сложившейся ситуацией. "Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и т. д." - сказал он.

При этом министр уверен, что из-за снижения розничных цен на подсолнечное масло и сахар ретейлу не потребуется поддержка со стороны государства.

"У ретейла есть возможность маневрировать группами товаров, и уж помощь здесь точно не нужна. Они нормально себя чувствуют и рентабельность обеспечивают", - пояснил Денис Мантуров.

Накануне законопроект об установлении государственного регулирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимости внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, авторы предложили предоставить правительству право устанавливать уровень предельных торговых наценок, но при этом они не должны превышать для производителей первичного сырья (зерна, молока, овощей и так далее) 45% от себестоимости их производства, а для переработчиков - 15% от отпускной цены производителя сырья, для организаций оптовой торговли - 10% от отпускной цены производителя продтоваров, для розничной торговли, включая рынки, и организаций общепита - 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены. Речь идет о таких товарах, как хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты, некоторые мясные продукты, а также продукты детского питания.