Закон Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2020 года № 229-оз "О внесении изменения в статью 1 закона Ненецкого автономного округа "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 16 декабря 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 закона Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2020 года № 198-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" изменение, заменив слова "18 368 рублей" словами "19 353 рубля".
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов
Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный
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