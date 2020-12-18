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18 декабря 2020 г.

Закон Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2020 года № 229-оз "О внесении изменения в статью 1 закона Ненецкого автономного округа "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 закона Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2020 года № 198-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" изменение, заменив слова "18 368 рублей" словами "19 353 рубля".

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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