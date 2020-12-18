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18.12.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes-Benz C-Class разобрали на запчасти прямо на улице

Текст: Григорий Гомельчук

Угон автомобиля - дело довольно сложное и опасное. Полиция может отследить машину по камерам наблюдения или GPS, продать ее сложно, разобрать целиком на запчасти - тоже.

Фото: скриншот с youtube.com
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Поэтому в Европе воры все чаще предпочитают снимать с машин отдельные детали, пользующиеся спросом. Довольно показателен случай, произошедший недавно в британском городе Уэст-Бромидж.

Мужчина по имени Пол Хэмптон припарковал свой Mercedes-Benz C-Class Coupe на тихой улочке рядом с домом. Машина находилась в зоне видеонаблюдения, да и в случае чего должен был подать голос верный пёс, поэтому спал автовладелец в ту ночь спокойно.

Каково же было удивление Пола, когда утром он обнаружил, что его любимый Mercedes буквально раздели! Воры сняли с машины колеса, двери, передние сиденья, капот и крышку багажника. Без присмотра она находилась не более шести часов.

Комментарий Пола Хэмптона:

"Когда я вышел из дома, то просто не смог не поверить в то, что увидел. Никакие элементы кузова не повреждены, они просто "раздели" машину. Это профессионалы, которые работают в группах по пять или шесть человек, чтобы сделать все быстро. У каждого своя задача. Они не просто перерезали провода в дверях, они отсоединили разъемы, чтобы не повредить их. Остальные детали оставили в идеальном состоянии".

#Mercedes-Benz