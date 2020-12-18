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18.12.2020 14:45
Рубрика: Власть

Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса

Текст: Кира Латухина

Донбасс не первый год живет в условиях жесточайшей блокады со стороны Киева, и Россия, с учетом большого числа русскоязычных жителей этого региона, будет им помогать. Об этом вчера на ежегодной пресс-конференции и говорил президент РФ, пояснили в Кремле.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Потому что, не забывайте, этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины".

"В этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент, безучастной к судьбам этих людей", - продолжил представитель Кремля. "Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент", - уточнил он.

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