ПФР разъяснил условия получения новогодних выплат на детей

Выплата составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Как поясняет Пенсионный фонд, новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Выплата перечисляется по принципу "социального казначейства". Это означает, что за ней не надо никуда обращаться. Пенсионный фонд все сам оформит и перечислит. Ведь данные о детях и родителях уже есть. Напомним, что летом уже были перечислены две поддерживающие выплаты. Поэтому родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически.

Но если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, тогда родители должны подать заявление в ПФР. В заявлении необходимо указать в реквизиты банковского счета для перечисления денег. Сделать это можно до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Есть несколько способов подать такое заявление: в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.