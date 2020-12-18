ПФР разъяснил условия получения новогодних выплат на детей

Новости

Помпео назвал ввод санкций США против Турции попыткой помешать России 11:55
Запущена новая платформа для кино стран Ближнего Востока и Северной Африки 11:52
Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк" 11:42
В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура 11:34
С Восточного запустят 36 спутников OneWeb 11:28
Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини 11:22
В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа 11:16
МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве 11:16
Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником 11:15
Гамлет станет женщиной в новой экранизации Шекспира 11:10
HBO показал тизер продолжения "Друзей" и приквела "Игры престолов" 11:01
"Дом с прислугой" Шьямалана продлили на третий сезон до выхода второго 10:48
Жительница Урала перевела "американскому жениху" 2,6 миллиона рублей 10:36
Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом по версии ВВС 10:08
Виртуальные данные предложили считать собственностью 09:59
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года 09:47
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем 09:46
Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат 09:45
Компания Pfizer подала заявку на одобрение своей вакцины в Японии 09:38
Финская группа Nordea закрывает свой банк в России 09:32
Красноярские полицейские поймали 10-летнего мальчика за рулем авто 09:32
В Сибири концертный зал оштрафован после скандального выступления Zivert 09:18
Оперштаб: Еще 5 821 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:08
Склиф первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн тестов на COVID-19 08:38
В Тюмени врачи сшили нервы пациенту, ранившему руку болгаркой 08:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 11:40
Рубрика: Экономика

ПФР разъяснил условия получения новогодних выплат на детей

Текст: Ольга Игнатова
Пенсионный фонд России перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в беззаявительном порядке.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Выплата составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Как поясняет Пенсионный фонд, новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Минтруд: План по пособиям для семей с детьми перевыполнен

Выплата перечисляется по принципу "социального казначейства". Это означает, что за ней не надо никуда обращаться. Пенсионный фонд все сам оформит и перечислит. Ведь данные о детях и родителях уже есть. Напомним, что летом уже были перечислены две поддерживающие выплаты. Поэтому родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически.

Но если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, тогда родители должны подать заявление в ПФР. В заявлении необходимо указать в реквизиты банковского счета для перечисления денег. Сделать это можно до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Есть несколько способов подать такое заявление: в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин выделил миллиард рублей на цифровые материалы для школ
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего