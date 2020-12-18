Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года

Заявление на "новогоднюю" выплату семьям с детьми до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года, сообщили в Минтруде. Оно потребуется только в том случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года и позже, поэтому родители не получали "летние" выплаты. Также его потребуется написать в случае изменения банковских реквизитов получателя. Это можно сделать на портале госуслуг или обратившись в МФЦ.

В остальных случаях, подчеркнули в Минтруде, семьи получат выплату без заявления. Пенсионный фонд проактивно оформит и перечислит родителям (усыновителям, попечителям, опекунам) ее на основе данных по принятым весной и летом решениям о "коронавирусных" выплатах на детей.

Единовременная выплата на детей начисляется в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Она не облагается налогом и не будет влиять на назначение других мер социальной поддержки.

Для ее назначения посещение МФЦ или территориального отделения Пенсионного фонда не требуется. Никаких дополнительных справок собирать не нужно. Заявление подается одним из родителей на всех детей.

Непосредственно в отделении Пенсионного фонда заявление на нее принимаются у опекунов и попечителей.