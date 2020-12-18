Посольство РФ в Болгарии: Высылка дипломата является безосновательной

Посольство РФ в Болгарии заявило 18 декабря, что высылка военного атташе дипмиссии из страны является безосновательной. Об этом посольство написало на своей странице в Facebook.

"Безосновательная высылка главы представительства министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - сказано, в частности, в заявлении.

Как стало известно, 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии персоной нон грата.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил в связи с этим, что "София назначена покровителями по НАТО рупором тезиса об "угрозе РФ".

"Болгария далеко не в первый раз высылает российских дипломатов. Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в этой стране. Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о "российской угрозе". Быть рупором амбиций и интересов других держав - незавидная миссия для любой страны, если только она не готова поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам", - цитирует РИА Новости заявление Косачева.

Ранее Болгария выслала из страны в период 2016-2020 годов четырех российских дипломатов.