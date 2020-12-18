Прекратил работу один из старейших китайских автопроизводителей

В Китае прекратила работу компания Tianjin FAW Xiali, которая была одним из старейших местных автопроизводителей.

Фирма работала с 1965 года и первые годы мелкими сериями производила рамные внедорожники собственной конструкции под названием Tianjin TJ210 и Tianjin TJ740.

В начале 80-х компанию переориентировали на выпуск малолитражек для широких слоев потребителей - это были лицензионные копии японских седанов Daihatsu Charade и грузовичков Daihatsu Hijet. В нулевые-десятые годы добавились копия Toyota Vitz, а также ряд собственных моделей.

Интересный эпизод: с 2007 по 2008 год 53-сильный 1,0-литровый 3-цилиндровый двигатель производства Tianjin FAW Xiali устанавливался на модернизированную версию автомобиля "Ока", производившуюся на Серпуховском автозаводе (сейчас такие авто пользуются особым спросом на вторичном рынке).

Tianjin FAW Xiali производила малолитражки сотнями тысяч экземпляров, некоторые из моделей, к слову, официально поставлялись в Россию, но под материнской маркой FAW - например, хэтчбеки и седаны FAW Vita были доступны в РФ в 2007-2010, а также модели FAW V2 и FAW V5 - в 2013-2014 гг. Правда, высоким спросом эти машины в РФ не пользовались.

Концерн FAW решил закрыть подразделение Tianjin FAW Xiali по простой причине - последние семь лет это предприятие приносило одни убытки, сумма долгов уже достигла 10 млрд юаней (111 млрд рублей). Активы и акции фирмы проданы корпорации China Railway Materials Co., вместо автомобилей на мощностях бывшего Tianjin FAW Xiali будут производить детали для высокоскоростных поездов.