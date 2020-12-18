Прививка от коронавируса в Бразилии может стать обязательной

Судьи высшей судебной инстанции страны посчитали, что коллективное здоровье не может подрываться людьми, которые осознанно отказываются от вакцинации. Однако о "насильственной" вакцинации не идет и речи. "Никто не станет никого тащить за волосы, чтобы сделать прививку", - подчеркнул председатель Верховного суда Луис Фукс.

В качестве рычага давления будет использована угроза в частичном ограничении в правах. Кто и как это будут делать, должен регламентировать отдельный закон. Однако, по мнению судей, в разной степени такую возможность должны иметь власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Согласно результатам опроса общественного мнения, за обязательную вакцинацию от коронавируса выступают 56 процентов бразильцев. 73 процента опрошенных собираются сделать эту прививку, как только появится такая возможность. Однако каждый пятый бразилец заявил, что вакцинация от COVID-19 в его планы не входит. Примечательно то, что еще в середине августа получить заветную прививку хотели 89 процентов опрошенных, а против нее был только каждый десятый бразилец.

Коронавирус в Бразилии вновь набирает силу. Впервые с 15 сентября суточная смертность от COVID-19 здесь превысила отметку в тысячу человек. Второй день подряд количество новых случаев заражения вирусом крутится вокруг цифры в 70 тысяч. По данным министерства здравоохранения страны на 17 декабря, за минувшие 24 часа здесь выявлено 69,8 тысячи новых случаев. Всего в Бразилии зафиксировано 7,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, 184,8 тысячи человек стали его жертвами.