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18.12.2020 12:28
Рубрика: Происшествия

В Москве начались слушания по делу серийного отравителя Сабанова

Текст: Иван Егоров

В Басманном суде Москвы в пятницу начались слушания по существу уголовного дела уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. Сабанова обвиняют в серии отравлений и грабеже молодых людей на улице в центре Москвы, которым он подмешивал в напитки транквилизаторы.

Как ожидается, на этом заседании прокурор огласит фабулу обвинения, после чего подсудимый выразит свое отношение к нему. Затем суд перейдет к допросу потерпевших, свидетелей и исследованию доказательств.

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По данным прокуратуры Москвы, Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 краж с банковских крат, 6 похищений паспорта и четырех мошенничеств с использованием электронных средств платежа. По версии следствия, Сабанов в мае-июне 2019 года на улице в районе Чистых прудов знакомился с молодыми людьми, которые употребляли алкоголь или находились в состоянии алкогольного опьянения. Втираясь в доверие, он предлагал жертвам попить лимонада или газированной воды, в которую уже были подмешаны психотропы, или незаметно добавлял сильнодействующее лекарство в бутылку потерпевшего. В арсенале отравителя были лекарства, которые обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание.

После этого Сабанов грабил своих жертв, среди которых были в том числе и девушки. Он забирал у них паспорта, кредитные карты, телефоны и наличность. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которым был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.

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