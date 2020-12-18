В Воронеже представили необычный музыкальный проект

Новости

В СК РФ уточнили суть обвинений в адрес экс-следователя ГСУ 18:57
Скончался первый советский каскадер Александр Массарский 18:45
Посольство РФ в Болгарии: Высылка дипломата является безосновательной 18:45
Более 2,6 тысячи новых инвестпроектов в ДФО реализуются с господдержкой 18:26
Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о российской угрозе 17:58
Эксперт рассказал, кого перед прививкой от COVID попросят сдать тест 17:56
Предложены ограничения для иностранных владельцев онлайн-кинотеатров 17:41
Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00 17:17
Астрономы показали, как будет выглядеть сближение Юпитера и Сатурна 17:09
Депутат МГД Семенников: Москва продолжает борьбу с банковскими мошенниками 17:04
РФ частично сняла запрет на азербайджанские яблоки и узбекские томаты 17:04
Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова 17:04
Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз безопасности России 16:49
Песков: Путин лично изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции 16:37
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса 16:24
Избитый Широковым судья требует с экс-футболиста полмиллиона рублей 16:16
У губернатора Псковской области развилась пневмония на фоне COVID-19 16:12
В открытом доступе появился инструмент для распознавания текста по звуку клавиатуры 16:05
В Подмосковье каждую неделю получают до 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:59
Песков заявил об отсутствии специальной прививки для Путина 15:38
Песков оценил работу Сергея Шнурова в качестве журналиста 15:37
Песков назвал небылицей слухи про бункер Путина 15:22
NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим 15:22
ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца 15:12
Яцкин: Неверная утилизация масок создает эпидемиологическую опасность 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 18:08
Рубрика: Культура

"Воля" с Чайковским

В Воронеже представили необычный музыкальный проект
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 286(8340)
Знакомые с детства мелодии из цикла "Времена года" зазвучали по-новому в паре с крестьянскими песнями Воронежской и Белгородской областей. Проект известного пианиста Бориса Березовского и фольклорного ансамбля "Воля" под руководством Галины Сысоевой уже оценили в столице Черноземья. Впереди - концерт в Москве, в зале имени Чайковского, с презентацией совместного диска.
Фото: Наталья Коньшина Фото: Наталья Коньшина
Фото: Наталья Коньшина

Идея проста: к каждой календарной пьесе классика подобран синоним из сокровищницы этнической музыки. "Масленица" Чайковского рифмуется с плясовой песней "Как на горке, на горе", июньская "Баркарола" - с народным романсом "В зелененьком лужочку", "Песнь косаря" - с хороводным напевом...

Фото: Архив Лилии Деминой
За 30 лет ансамбль "Росстань" стал культурным брендом Тюменской области

Молодежь из "Воли" исполняет здесь песни, записанные в деревнях во время экспедиций, в аутентичной манере. То есть без осовременивания, без композиторской обработки, которой обычно подвергают фольклор в крупных народных хорах. Это кредо основательницы ансамбля - Галина Яковлевна вместе со своими студентами из воронежского института искусств многие годы не только собирает фольклор, но и дарит ему вторую жизнь.

- Наш репертуар огромен, и подобрать песни, созвучные по настроению пьесам Чайковского, не составило большого труда, - рассказала Галина Сысоева. - Мы хотели показать, что крестьянин может так же, как и образованный человек, дворянин и композитор, глубоко чувствовать и передавать это в музыке. Мне кажется, эти два взгляда на времена года из XIX века вполне совместимы.

Инициатор проекта - пианист Борис Березовский - отметил, что сочетание народной и академической музыки в принципе не должно удивлять. Ведь половина классики вышла из фольклора.

- Ее любили и такие мастера авангарда, как Барток и Стравинский, и суперинтеллектуальный Метнер... Чайковский обожал фольклор! Говорил: "Если вам грустно, идите в народ и слушайте его музыку". Вот, видимо, мне грустно, - улыбнулся Березовский. - Если серьезно, я обращаюсь к фольклору не потому, что хочу там что-то возродить... Просто ни одна другая музыка на меня так сильно не действует, как народная. В ней есть правда, чистота, сложность, полифония, запредельные гармонии. В воронежской песне много диссонансов, там используется какая-то суперавангардная кластерная техника! В курском регионе гармонии еще более терпкие, потрясающие. Для меня Чайковский звучит более традиционно, чем народная музыка.

Видеопроект "Сказки на ночь" познакомит детей с фольклором народов России

В начале декабря пианист сыграл "Времена года" с фольклорным ансамблем казачьей песни "Вольница" в Екатеринбурге. На минувшей неделе выступил в Воронеже с "Волей". Уже готов диск с записью этого проекта. Планируются гастроли по России.

Ну а послушать протяжные, плясовые и хороводные песни воронежско-белгородского пограничья всегда можно на канале ансамбля "Воля" в YouTube.

Прямая речь

Галина Сысоева, профессор Воронежского института искусств, руководитель ансамбля "Воля":

- Фольклор многослоен, можно найти песню на любой вкус, на все возрасты и социальные слои. Есть низовой уровень - песни для гулянок и застолий. А мы хотим показать высокое народное искусство, где скрыты очень глубокие чувства. Я записывала бабушек: поет о любви, слезы ручьем - так проживает сюжет. Хотя она его знает 70 лет. Сейчас много молодых людей в городах стремятся к истокам, к народной культуре. Она не так проста, как кажется, в ней много специальных приемов, и надо прилагать усилия, чтобы в этом разобраться. Другого пути нет.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом