В Воронеже представили необычный музыкальный проект

Знакомые с детства мелодии из цикла "Времена года" зазвучали по-новому в паре с крестьянскими песнями Воронежской и Белгородской областей. Проект известного пианиста Бориса Березовского и фольклорного ансамбля "Воля" под руководством Галины Сысоевой уже оценили в столице Черноземья. Впереди - концерт в Москве, в зале имени Чайковского, с презентацией совместного диска.

Идея проста: к каждой календарной пьесе классика подобран синоним из сокровищницы этнической музыки. "Масленица" Чайковского рифмуется с плясовой песней "Как на горке, на горе", июньская "Баркарола" - с народным романсом "В зелененьком лужочку", "Песнь косаря" - с хороводным напевом...

Молодежь из "Воли" исполняет здесь песни, записанные в деревнях во время экспедиций, в аутентичной манере. То есть без осовременивания, без композиторской обработки, которой обычно подвергают фольклор в крупных народных хорах. Это кредо основательницы ансамбля - Галина Яковлевна вместе со своими студентами из воронежского института искусств многие годы не только собирает фольклор, но и дарит ему вторую жизнь.

- Наш репертуар огромен, и подобрать песни, созвучные по настроению пьесам Чайковского, не составило большого труда, - рассказала Галина Сысоева. - Мы хотели показать, что крестьянин может так же, как и образованный человек, дворянин и композитор, глубоко чувствовать и передавать это в музыке. Мне кажется, эти два взгляда на времена года из XIX века вполне совместимы.

Инициатор проекта - пианист Борис Березовский - отметил, что сочетание народной и академической музыки в принципе не должно удивлять. Ведь половина классики вышла из фольклора.

- Ее любили и такие мастера авангарда, как Барток и Стравинский, и суперинтеллектуальный Метнер... Чайковский обожал фольклор! Говорил: "Если вам грустно, идите в народ и слушайте его музыку". Вот, видимо, мне грустно, - улыбнулся Березовский. - Если серьезно, я обращаюсь к фольклору не потому, что хочу там что-то возродить... Просто ни одна другая музыка на меня так сильно не действует, как народная. В ней есть правда, чистота, сложность, полифония, запредельные гармонии. В воронежской песне много диссонансов, там используется какая-то суперавангардная кластерная техника! В курском регионе гармонии еще более терпкие, потрясающие. Для меня Чайковский звучит более традиционно, чем народная музыка.

В начале декабря пианист сыграл "Времена года" с фольклорным ансамблем казачьей песни "Вольница" в Екатеринбурге. На минувшей неделе выступил в Воронеже с "Волей". Уже готов диск с записью этого проекта. Планируются гастроли по России.

Ну а послушать протяжные, плясовые и хороводные песни воронежско-белгородского пограничья всегда можно на канале ансамбля "Воля" в YouTube.

Прямая речь

Галина Сысоева, профессор Воронежского института искусств, руководитель ансамбля "Воля":

- Фольклор многослоен, можно найти песню на любой вкус, на все возрасты и социальные слои. Есть низовой уровень - песни для гулянок и застолий. А мы хотим показать высокое народное искусство, где скрыты очень глубокие чувства. Я записывала бабушек: поет о любви, слезы ручьем - так проживает сюжет. Хотя она его знает 70 лет. Сейчас много молодых людей в городах стремятся к истокам, к народной культуре. Она не так проста, как кажется, в ней много специальных приемов, и надо прилагать усилия, чтобы в этом разобраться. Другого пути нет.