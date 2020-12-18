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18.12.2020 11:18
Рубрика: Происшествия

Дело обвиняемого во взяточничестве экс-министра МВД Коми передано в суд

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Прокурор Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу на бывшего главу регионального МВД Виктора Половникова. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

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Напомним, в январе нынешнего года генерал-майора полиции арестовали. Как считает следствие, с июля по сентябрь 2017 года он через двух посредников получил от местного предпринимателя взятку в размере 14 миллионов рублей. За это поручил подчиненным изменить меру пресечения для бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве, растрате, а потом и исключить его участие в составе организованной группы.

Полученные деньги, полагают в прокуратуре, министр частично легализовал - купил в Сыктывкаре часть таун-хауса и земельный участок, заплатив 7,9 миллиона. Хотя по договору цена составила два миллиона. Собственником стал фиктивный владелец из другого города, от имени которого по доверенности действовала жена бывшего министра.

Уголовное дело экс-министра МВД Коми передали в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу. Генерал-майор полиции свою вину не признал.

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