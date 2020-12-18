Экс-главу Коми Гайзера этапировали в Сыктывкар по новому уголовному делу

Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера этапировали в Сыктывкар. Здесь над ним состоится еще один суд по превышению должностных полномочий.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Коми, старшего группы государственных обвинителей Владимира Трофимова, Гайзер находится в СИЗО № 1 города Сыктывкара.

В ведомстве полагают, что экс-руководитель республики в 2013 году дал распоряжение главе городского округа Сыктывкара Ивану Поздееву выделить участки без торгов известному бизнесмену Александру Ольшевскому. Тот заплатил за них 2,6 миллиона при рыночной стоимости в 11,4. Сыктывкару был причинен ущерб почти в 9 миллионов рублей.

Иван Поздеев уже свой срок получил, в том числе и за это преступление. Ольшевского приговорили в апреле 2020 года к пяти годам лишения свободы. Дело пока находится в апелляционной инстанции. Вячеслава Гайзера Замоскворецкий суд Москвы в июне 2019 года приговорил за особо крупное мошенничество, взятки, легализацию денежных средств к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

По новому делу в Сыктывкаре его срок может увеличиться. Но сам Гайзер вины не признает. Суд начнется 21 декабря.