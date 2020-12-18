Мэрия Ухты: Погибшую на окраине города женщину загрызли собаки

В Ухте хотят предложить Госсовету Республики Коми выйти на федеральный уровень и внести изменения в действующий закон об ответственном обращении с животными. Городские власти считают, что одичавших безнадзорных собак надо усыплять. И последний трагический пример с жительницей Ухты, которую загрызли агрессивные животные, еще одно тому подтверждение, сообщает в пятницу пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, вчера вечером в районе складских помещений на улице Железнодорожной обнаружили тело 46-летней женщины со следами рваных ран. Еще одного человека - 53-летнего мужчину госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Прокуратура проводит проверку, сотрудники Следкома Республики Коми осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинские экспертизы. Но в мэрии полагают, что на женщину напали именно одичавшие собаки.

Мэр Ухты Магомед Османов считает, что необходимо регулировать численность безнадзорных собак. После стерилизация животных выпускают в среду обитания, но от этого они не становятся доброжелательней к людям. С этим согласен и председатель Совета Ухты Аристарх Анисимов. Он заявил сегодня на брифинге в администрации города, что без крайних мер после случившегося не обойтись.

Кстати, по данным начальника Управления по делам ГО и ЧС Ухты Владимира Полуянова, с 1 сентября зафиксированы 43 звонка с заявлениями от горожан на агрессивное поведение безнадзорных собак. В рамках муниципальных контрактов в течение 2020 года отловили 450 животных без владельцев, 45 из них подвергнуты эвтаназии. Остальных выпустили после стерилизации, чипирования и вакцинирования от бешенства.