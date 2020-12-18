У губернатора Псковской области развилась пневмония на фоне COVID-19

У Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, подтверждена коронавирусная инфекция.

Об этом сам политик написал на своей странице в Instagram.

Ведерников отметил, что у него развилась двусторонняя пневмония и постоянно держится высокая температура. Тем не менее свое состояние он оценил как удовлетворительное.

Губернатор региона продолжает исполнять свои обязанности - правда, в удаленном режиме.

Напомним, на самоизоляцию Ведерников ушел 15 декабря, после того как выяснилось, что у нескольких человек, с которыми он контактировал, был подтвержден COVID-19.