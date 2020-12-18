В Петербурге четырем фанатам футбола запретили ходить на матчи после драки

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение по делу о драке на стадионе во время принципиального матча "Зенита" и "Спартака".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, после драки было задержано девять человек, из них четверо - болельщики "Спартака", остальные - поклонники спортивных достижений "Зенита". Напомним, конфликт на трибунах произошел прямо во время игры. Сектора были полупустыми и участников потасовки быстро разняли.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что трое болельщиков "Спартака" и двое фанатов "Зенита" не участвовали в драке и дела в отношении них прекращены. А вот одному поклоннику московской команды придется провести двое суток под административным арестом и год его не будут пускать на спортивные соревнования, на любые, не только на футбольные матчи. Двое фанатов "Зенита" по арестом проведут неделю, а без посещения стадионов им придется прожить год. Еще одному поклоннику сине-бело-голубых придется пробыть под арестом десять суток, также в течение двух лет его не будут пускать на спортивные соревнования.