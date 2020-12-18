Крымская железная дорога за два года реконструирует 23 платформы

В Крыму сдали в эксплуатацию реконструированные платформы двух станций - "Азовской" и "Краснофлотской".

На обеих станциях платформы у первого пути вымощены тротуарной плиткой, смонтированы светильники с применением энергосберегающих технологий, поставлены скамейки, урны и навесы. Фасады и санитарные комнаты зданий вокзалов отремонтированы и приспособлены для маломобильных граждан.

- Мы стремимся к тому, чтобы создать максимально безопасные и комфортные условия пассажирам, прибывающим в Крым и путешествующим железнодорожным транспортом, - сказал и. о. гендиректора ФГУП "КЖД" Геннадий Фролов.

Благодаря ремонту путевого хозяйства и обновлению подвижного состава средняя скорость движения электропоездов и рельсовых автобусов пригородного сообщения возросла за год с 45 до 48 километров в час, что стало рекордом с момента пуска электричек в Крыму. Как и в 2020 году, в 2021-м будет назначено 39 пар поездов пригородного сообщения на зимнее время и дополнительно три пары на летнее. В свою очередь, "Южная пригородная пассажирская компания" в 2021 году установит информационные табло на восьми станциях КЖД - Джанкой, Севастополь, Симферополь, Урожайная, Керчь, Феодосия и Семь Колодезей. На светодиодных мониторах будет циклично меняться информация об отправлении и прибытии пригородных поездов, о текущем расписании и всех изменениях в графике движения.

Увеличится в 2021 году с 12 до 14 и количество курсирующих на полуостров поездов дальнего следования "Таврия". Новые назначены в Омск, Астрахань и Пермь.

Стоит отметить, что в нынешнем году время в пути пассажирских поездов на железных дорогах полуострова сократилось в среднем на полчаса.