Крымские ученые назвали два источника воды под Азовским морем

Первый вариант - это использование так называемого подруслового стока под Азовским морем. Дело в том, что в доисторический период уровень Черного моря был гораздо ниже современного - примерно на сто метров.

- А поскольку средняя глубина Азовского моря сейчас - около шести метров, понятно, что в доисторический период это была просто равнина, - рассказал "РГ" Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета. - И даже когда на юге существовало греческое Боспорское государство, уровень Азовского моря был на шесть метров ниже, и оно обычно называлось болотом Маэотис. Река Дон, в которую втекала река Кубань, попадала в Черное море через Керченский пролив, который по сути является палеоруслом реки Дон. Но под руслом, под галечными отложениями и слоем глины, всегда есть подрусловый сток. И когда территорию Азовского моря затопило морскими водами, водный поток никуда не исчез - он так же течет под палеоруслом. Если он на самом деле сохранился до наших дней, и под Азовским море течет подрусловый сток Дона - это было бы идеальным вариантом для крымчан. Значит, у нас есть фактически неограниченный запас донской воды, который течет с восточно-европейской равнины.

Как считают некоторые ученые, доля подруслового стока Дона может достигать до одной трети от поверхностного. Но возможен и другой вариант, считает Геннадий Самохин: остатки древних русел воды, подземные озера законсервированы под землей и к настоящему времени лишились постоянного притока.

- В этом случае мы имеем дело с ограниченными ресурсом в линзах, который закончится после выкачивания,- допустил ученый. - Чтобы подтвердить возобновляемость запасов воды под Азовским морем, надо провести геофизические и буровые исследования. И такие изыскания сейчас ведутся.

В свою очередь, декан факультета географии, геоэкологии и туризма, заведующий кафедрой землеведения и геоморфологии КФУ Борис Вахрушев считает возможной добычу пресной воды и из геологических структур равнинного Крыма, которые имеют свое продолжение под Азовским морем.

- Это основные наши водоносные эксплуатационные горизонты в известняках, - пояснил Борис Вахрушев. - Эти трещиноватые, пористые и водообильные горизонты продолжаются с суши в сторону Азовского моря и находятся под его дном. Глубина Азовского моря - от трех до десяти метров - вполне позволяет добывать эту воду через скважины с платформ. Нефтяники, качающие полезные ископаемые таким же способом через эксплуатационные скважины, постоянно сталкиваются с притоком воды, которую требуется изолировать. И они предложили: а почему бы эту воду не использовать, ведь это те же самые геологические структуры, что и на суше. Об этом было известно еще с советских времен, но тогда в этих источниках не было необходимости, потому что работал Северо-Крымский канал. А сегодня подключить эти ресурсы для водоснабжения никакого труда не составит. Углеводороды добывают с глубины 200-300 метров, и технически добыча воды с гораздо меньших глубин не вызовет никаких проблем - нужно только бросить трубопровод большого диаметра на берег. При этом запасы воды под акваторией Азовского моря могут быть сопоставимы с теми, что мы имеем на суше.

Напомним, накануне во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сослался на мнение ученых, утверждающих, что под прилегающей к Крыму акваторией Азовского моря могут находиться очень большие запасы пресной воды.

Справка "РГ"

Интересно, что геологические исследования запасов пресной воды под Азовским морем проводились еще во времена СССР. Тогда ученые пришли к выводу, что практически все дно Азовского моря на геологическом горизонте до 30 метров состоит из экранирующего слоя песка, перекрытого слоем пластичных илов. Запасы воды под зеркалом Азовского моря оценивались в сто миллиардов кубометров, так что добыча нескольких миллиардов кубов в год для нужд Крыма никак не изменит подземный баланс. Но сделанные в советские время оценки запасов воды сегодня нуждаются в подтверждении.