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18.12.2020 08:04

Газификация не за горами

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 286(8340)
Хорошая новость пришла из поселка Нейво-Рудянка, о проблемах с газификацией которого мы писали 23 сентября 2020 года в материале "Ерунда с трубой". Местные жители, обратившиеся в редакцию, были вынуждены топить свои дома дровами или с помощью электрокотлов, хотя газовые трубы проложены у них буквально под носом.

Опубликованную статью мы отправили в Госдуму депутатам, представляющим Свердловскую область, и попросили помочь разобраться в конкретной ситуации, а также поднять тему упрощения процедуры подключения к сетям для граждан в целом. Как сообщил помощник депутата Алексея Балыбердина, Минэнерго России ответило: уже готов проект распоряжения, которым утвердят дорожную карту развития газификации субъектов РФ во исполнение поручений главы государства от 31 мая 2020 года. Она подразумевает закрепление в законодательстве возможности приватизировать бесхозные объекты, а также оптимизировать их передачу специализированным организациям. Следовательно, упростится и подключение. Кроме того, должен появиться институт регионального и (или) межрегионального оператора газификации как единый центр ответственности за реализацию программы на территории и получатель целевого финансирования. Причем рассматриваются разные источники привлечения средств, в том числе позволяющие присоединять жителей к газовой трубе совсем бесплатно.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Разработан механизм финансирования программы газификации регионов

Кроме того, ФАС России сообщила о внесении в правительство РФ проекта постановления, упрощающего отдельные положения "Правил подключения объектов капстроительства к сетям газораспределения" в рамках трансформации делового климата.

Что касается конкретно Нейво-Рудянки, то после запросов минэнерго в правительство Свердловской области, ГУП "Газовые сети" и компанию ГАЗЭКС дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, чему мы очень рады. Как рассказал глава территориального управления Юрий Тупиков, в октябре он получил письмо от руководства "Газовых сетей": организация готова со 2 ноября приступить к выполнению мероприятий по техприсоединению к разводящим сетям.

- На встрече с заместителем гендиректора "Газовых сетей" Евгением Загариным мы обменялись полезной информацией. Определено, что вопросами подключения будет заниматься Новоуральский участок ГУП. Теперь собственники жилых домов должны как можно быстрее собрать необходимые документы и передать их туда. Собственно техприсоединение газовики проведут в течение восьми месяцев с момента подачи заявления, - поделился Юрий Тупиков.

"РГ" продолжит следить за газификацией Нейво-Рудянки.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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