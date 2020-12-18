Рогозин заявил об успешном выходе на орбиту 36 запущенных "Союзом" спутников

Запущенные с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б" британские спутники успешно выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 36 спутниками стартовал в пятницу с космодрома Восточный, а через девять минут головная часть в составе разгонного блока со спутниками отделилась от третьей ступени ракеты. После этого "Фрегат" вывел аппараты на орбиты.