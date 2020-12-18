Рогозин заявил об успешном выходе на орбиту 36 запущенных "Союзом" спутников

Запущенные с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б" британские спутники успешно выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно", - написал он в своем Twitter.
Напомним, что "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 36 спутниками стартовал в пятницу с космодрома Восточный, а через девять минут головная часть в составе разгонного блока со спутниками отделилась от третьей ступени ракеты. После этого "Фрегат" вывел аппараты на орбиты.
Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно.- РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020
Поздравляю! pic.twitter.com/0U5shP5343