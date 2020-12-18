Новости

Склиф первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн тестов на COVID-19 08:38
В Тюмени врачи сшили нервы пациенту, ранившему руку болгаркой 08:21
Столичных водителей предупредили о пятничных девятибалльных пробках 08:05
МВД определит перечень дорог для экзаменов на права 07:53
Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за непройденные тесты на COVID-19 07:40
В Южной Корее уничтожено свыше шести миллионов домашних птиц 07:29
Иммунолог рассказал об опасности постковидного синдрома 07:15
Прививка от коронавируса в Бразилии может стать обязательной 06:28
В Забайкалье четырехлетний мальчик умер в "скорой" 06:14
В Гидрометцентре зафиксировали аномальную толщину льда на Каспии 06:05
Во Владивостоке спустили на воду первый дальневосточный краболов 06:02
Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве на заводе в Колумбии 05:33
Более семи тысяч жителей Екатеринбурга остались без теплоснабжения 05:19
Снегопад на восточном побережье США спровоцировал сотни аварий 05:00
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма 04:55
В Японии из снежного плена освободили более 1000 автомобилей 04:15
В Хабаровске два пьяных брата подрались в самолете 03:57
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца 03:49
Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину 03:48
Гинцбург назвал срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19 03:05
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России 03:05
Власти Северной Ирландии объявили о введении карантина 02:15
Coca-cola уволит 2 200 сотрудников по всему миру 02:05
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права 01:42
В Тунисе армия применила оружие для разгона протестующих 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 07:40
Рубрика: Общество

Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за непройденные тесты на COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
На 23 миллиона рублей выписали россиянам штрафов за то, что они не прошли или несвоевременно прошли тестирование на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Напомним, что по существующим правилам все прибывающие самолетами из-за границы россияне должны в течение трех дней со дня прибытия пройти тест на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Результаты тестирования необходимо разместить на портале госуслуг.

Росавиация напомнила о невозможности вывоза туристов в закрытые страны

Роспотребнадзор еженедельно отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в зарубежных странах. Он учитывает показатель заболеваемости инфекцией за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции.

В ведомстве отмечают, что в большинстве стран, в том числе в Европе, отмечается осложнение ситуации с распространением коронавируса. "Всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и на Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии. По всем трем показателям отмечается несоответствие в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии", - отмечает Роспотребнадзор (цитата по "Интерфаксу").

Россия к настоящему моменту возобновила авиасообщение с 16 странами: с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией.

Общество Здоровье Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Президент подписал указ о новогодней выплате на детей
Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации