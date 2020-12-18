Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за непройденные тесты на COVID-19

Напомним, что по существующим правилам все прибывающие самолетами из-за границы россияне должны в течение трех дней со дня прибытия пройти тест на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Результаты тестирования необходимо разместить на портале госуслуг.

Роспотребнадзор еженедельно отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в зарубежных странах. Он учитывает показатель заболеваемости инфекцией за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции.

В ведомстве отмечают, что в большинстве стран, в том числе в Европе, отмечается осложнение ситуации с распространением коронавируса. "Всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и на Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии. По всем трем показателям отмечается несоответствие в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии", - отмечает Роспотребнадзор (цитата по "Интерфаксу").

Россия к настоящему моменту возобновила авиасообщение с 16 странами: с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией.