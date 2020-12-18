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18.12.2020 22:38
Рубрика: Российский автопром

Росстат посчитал, сколько автомобилей выпустили в России

Текст: Светлана Ментюкова
Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2020 года увеличилось в сравнении с тем же периодом 2019-го на 9,8% - до 137 тысяч единиц. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Фото: Андрей Полухин/РГ Фото: Андрей Полухин/РГ
Фото: Андрей Полухин/РГ

При этом по сравнению с октябрем текущего года легковушек было произведено на 7% меньше. В целом за январь-ноябрь показатель снизился на 19,7% относительно прошлогодних результатов, до 1,132 млн единиц. По данным Росстата, цены на новые легковые автомобили в ноябре выросли на 1-1,4%.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Выпуск грузовых автомобилей в ноябре упал на 1,1% - до 15,5 тысяч машин, а относительно октября этого года - на 7,6%. За 11 месяцев производство снизилось на 12,6% - до 124 тысяч грузовиков.

Производство автобусов массой более 5 тонн в ноябре сократилось год к году на 17% - до 1,3 тысяч штук, относительно октября снижение составило 15,8%.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в прошлом месяце было произведено меньше на 7,6% (29,7 тысяч единиц год к году), по сравнению с октябрем их выпуск упал на 5,5%.