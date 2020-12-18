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18.12.2020 17:09
Рубрика: Общество

Астрономы показали, как будет выглядеть сближение Юпитера и Сатурна

Текст: Наталья Панасенко
Фото: NASA / JPL-Caltech Фото: NASA / JPL-Caltech
Фото: NASA / JPL-Caltech

В вечернем небе 21 декабря произойдет редчайшее астрономическое явление. Юпитер и Сатурн, два газовых гиганта Солнечной системы, сблизятся настолько, что их можно будет принять за большую очень яркую звезду. Они окажутся на расстоянии 0,1 градуса друг от друга - это одна пятая диаметра полной Луны.

Фото: NASA, ESA, STScI, M.H. Wong (University of California, Berkeley), and L.A. Sromovsky and P.M. Fry (University of Wisconsin-Madison)
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Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе диаметром 143 000 километров и вторая по яркости после Венеры, все ближе и ближе подходит к кольцам Сатурна. Эти два газовых гиганта сокращают расстояние с лета: каждый вечер расстояние между ними сокращается - это видно после заката Солнца низко над юго-западным горизонтом.

Недавно астрономы NASA показали гонки планет: на снимке видно, как близки Юпитер и Сатурн.

А 21 декабря планеты окажутся так близко друг к другу, что невооруженным взглядом их можно будет принять за одну яркую звезду, вполне похожую на Вифлеемскую звезду. Кстати, астрономы веками пытались разобраться, не похожее ли сближение Юпитера и Сатурна привело, согласно библейскому сказанию, трех волхвов к неприметной конюшне в Вифлееме, где родился Иисус Христос.

Фото: pixabay.com
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Дело в том, что эти планеты примерно каждые 20 лет сближаются друг с другом. Но на такое близкое расстояние в последний раз они подходили друг к другу в 1623-м году, а до этого - в 1226-м. В следующий раз это произойдет в 2080 году.

Астрономы обещают: даже при помощи любительского телескопа можно будет увидеть не только сблизившиеся планеты, но и некоторые их спутники. Причем планеты будут видны очень непродолжительное время сразу после захода Солнца. Разумеется, если позволит погода. А если не позволит в день максимального сближения, 21 декабря, не переживайте: Юпитер и Сатурн будут находиться на близком расстоянии еще несколько дней.

Эксперты объясняют, что суть этого астрономического явления - в разной скорости обращения планет вокруг Солнца. Юпитеру нужно около 12 лет, Сатурну - более 29 лет. Поэтому каждые 20 лет с Земли кажется, что эти планеты сближаются. Но, конечно, они очень далеки друг от друга и от Земли. Например, 21 декабря Сатурн будет примерно в два раза дальше от Земли, чем Юпитер. По данным Немецкого аэрокосмического центра (DLR), от Земли Сатурн будет на расстоянии около 1,6 млрд километров.

Общество Космос Общество Наука

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