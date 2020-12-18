Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая строит короткий участок газопровода "Северный поток-2" в водах Германии, снова поменяла собственника.

"Владельцем судна теперь является ООО "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года", - со ссылкой на обновленные записи в Российском международном реестре судов сообщает РБК.

Новая смена собственника произошла на фоне возможного ужесточения американских санкций в отношении "Северного потока-2". Ранее оператор проекта компания Nord Stream 2 AG сообщил, что "Фортуна" приступила к достройке газопровода. Ей предстоит провести укладку участка длиной в 2,6 километра в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями.

Добавим, что достройка немецкого участка не подпадает под уже действующие санкции США, поскольку американские ограничения распространятся на работы на глубине свыше 30,5 метров. Всего на сегодняшний день уложено более 2300 километров труб газопровода из 2460 километров. Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.