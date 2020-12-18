В 2021 году проходить медкомиссию водители будут по старым правилам

С Нового года порядок прохождения водительской медкомиссии не изменится, никаких дополнительных анализов вводиться не будет, заявили в Минздраве.

"В некоторых средствах массовой информации продолжают появляться материалы о том, что с Нового года россиян ждут изменения в части проведения водительских медкомиссий. Официально заявляем - это не так. Действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 января 2022 года", - следует из пресс-релиза ведомства.

Также отмечается, что эксперты Минздрава работают над совершенствованием процедуры освидетельствования.

Планируется, что в дальнейшем в ней появятся дополнительные методы выявления психических расстройств, которые могут повлечь тяжкие последствия для участников дорожного движения.

Однако нововведения не повлияют на рост цен на прохождение медкомиссии и её длительности, отмечают в Минздраве.