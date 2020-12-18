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18.12.2020 14:08
Рубрика: Авто

В 2021 году проходить медкомиссию водители будут по старым правилам

Текст: Елена Манукиян
С Нового года порядок прохождения водительской медкомиссии не изменится, никаких дополнительных анализов вводиться не будет, заявили в Минздраве.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"В некоторых средствах массовой информации продолжают появляться материалы о том, что с Нового года россиян ждут изменения в части проведения водительских медкомиссий. Официально заявляем - это не так. Действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 января 2022 года", - следует из пресс-релиза ведомства.

Фото: iStock
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Также отмечается, что эксперты Минздрава работают над совершенствованием процедуры освидетельствования.

Планируется, что в дальнейшем в ней появятся дополнительные методы выявления психических расстройств, которые могут повлечь тяжкие последствия для участников дорожного движения.

Однако нововведения не повлияют на рост цен на прохождение медкомиссии и её длительности, отмечают в Минздраве.