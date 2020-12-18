В Кремле назвали причину контроля за Навальным

Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто призывает к насильственной смене власти и за теми, кто контактирует с зарубежными спецслужбами, подчеркнули в Кремле.

Комментируя ответ президента по блогеру Алексею Навальному на большой ежегодной пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств".

"Еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире", - пояснил представитель Кремля.