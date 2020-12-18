В России построили уникальную ветроэлектростанцию

Одним из значимых событий уходящего года в тренде декарбонизации национальной экономики вообще и энергетической отрасли в частности, стал ввод в эксплуатацию Адыгейской ветроэлектростанции.

На сегодня это самая мощная действующая ветроэлектростанция в РФ мощностью в 150 МВт. Ее плановая выработка - 354 миллиона кВт/ч ежегодно. Работу ветроэлектростанции обеспечивают 60 ветроэнергетических установок по 2,5 МВт каждая. Высота установки вместе с ротором достигает 150 метров, общий вес конструкции - примерно 320 тонн.

Запуск ВЭС в Адыгее не только позволяет сократить энергодефицит региона на 20 процентов, но и стать точкой роста для экономики и предприятий республики.

Как рассказали в Российской Ассоциации ветроиндустрии, башня ВЭУ как конструктор состоит из 8 металлических секций. Семь из них сборные, составленные из отдельных фрагментов с помощью болтовых соединений прямо на стройплощадках, а восьмая секция, на которую крепится гондола - цельная. Особенностью конструкции стало то, что для турбины прямого привода не используется вал и редуктор. Это один большой генератор, вращаемый лопастями напрямую. Верхняя часть турбины ставится на раму гондолы, потом ступица, к которой крепятся лопасти; и весь агрегат частями крепится к башне. При этом локализация оборудования ветропарка, подтвержденная Минпромторгом - 65 процентов.

Особое место в технологическом цикле строительства ВЭС заняла логистика проекта. Гигантские лопасти, произведенные в Индии (длина каждой из них 50 метров, а вес - 8,6 тонны), были доставлены морем, а затем на специальных автопоездах прибыли на стройплощадку для установки. Но уже с весны нынешнего года Россия впервые стала экспортером этого оборудования, отправив в Данию 48 лопастей для ветроустановок, изготовленных в Ульяновской области, где ветропарк появился на пару лет раньше.

"Для регионов, не избалованных наличием углеводородного сырья, проекты в области зеленой энергетики становятся стимулом развития местной промышленности", - считает первый зампредседателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева. Однако, по ее словам, сначала необходимо провести тщательный ветромониторинг и изучить ресурсный потенциал выработки будущей ВЭС.

"До недавнего времени в области не было ни одного объекта возобновляемой генерации. А сегодня у нас запущено в эксплуатацию два крупных ветропарка общей мощностью 85 МВт. При этом первый ветропарк, который был введен в строй в 2018 году, стал первыми в России. Сейчас в области сформировался полноценный инновационный кластер альтернативной энергетики", - поделилась Марина Алексеева.

Сегодня опыт строительства и эксплуатации объектов ветрогенерации может быть востребован на следующем этапе развития альтернативной энергетики в России при создании крупных ветряных кластеров в Астраханской и Ростовской области. Только в этом декабре Фонд развития ветроэнергетики сдал в промышленную эксплуатацию три объекта генерации в Калмыкии и Ростовской области, увеличив портфель реализованных проектов до 600 МВт. В Ростовской области завершили строительство первой очереди Казачьей ВЭС мощностью 50 МВт, которая станет частью крупнейшего в стране ветроэнергетического кластера суммарной мощностю 350 МВт. Производство основных компонентов - лопастей и башен - локализовано в Ульяновске и Таганроге, а сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Еще одной областью, сделавшей ставку на ветрогенерацию, стала Астраханская, где в этом году приступили к созданию ветропарка с общей установленной мощностью около 340 МВт и объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Эксперты прогнозируют все возрастающий интерес к проектам ВИЭ в нашей стране. Это обусловлено как снижением их стоимости до конкурентного уровня, так и возможным введением трансграничного углеродного налога со стороны ЕС.

"В 2020 году в отрасли начали происходить активные события, которые будут способствовать привлечению крупных инвесторов. Принято новое постановление правительства, которое должно вдохнуть жизнь в этот сектор. Начинают формироваться новые инвестпрограммы компаний, работающих на рынке", - отмечает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.