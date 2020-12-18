В Россию пришел "дешевый монстр" Xiaomi, который победит Samsung. Цена

На российском рынке начались официальные продажи смартфона Poco M3 от Xiaomi, который может претендовать на звание лучшего бюджетного Android-смартфона 2020 года.

Poco M3. Фото: Xiaomi

Девайс получил чип Snapdragon 662, 4 Гб LPDDR4X ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ (UFS 2.1 или UFS 2.2), а также 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Что касается камеры, то разрешение ее основного модуля составляет 48 Мп, также есть макромодуль и сенсор глубины. Сверхширокоугольный объектив отсутствует. Камера поддерживает ночной режим, портретную съемку с регулировкой глубины резкости, режим съемки документов, RAW, а также съемку замедленного видео с частотой 120 кадров в секунду и FullHD с частотой 30 кадров в секунду.

Разрешение фронтальной камеры, расположенной в каплевидном вырезе экрана, составляет 8 Мп.

Poco M3 имеет FM-радио, расширенный слот для двух SIM-карт и карты памяти, порт USB-C, разъем для наушников. Сканер отпечатка пальца встроен в боковую кнопку включения/выключения.

Стоимость версии 4/64 Гб составляет 13490 рублей, 4/128 Гб - 14990 рублей. На AliExpress девайс можно приобрести примерно на две тысячи рублей дешевле, что делает его более выгодным по сравнению с конкурирующим Samsung Galaxy M21. Последний продается минимум за 14990 рублей.