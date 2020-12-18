Видео: незакрепленный стальной лист срезал кабину грузовика

"Неуд" по технике безопасности получит герой этого видео, водитель грузовика из китайского города Ханчжоу (провинции Чжэцзян) от инженера по ТБ на работе и от дорожной полиции. Когда выпишется из больницы, конечно же, не раньше. Разве можно перевозить незакрепленным в кузове столь опасный груз, как стальной лист с острой режущей кромкой?

На оживленном перекрестке водитель затормозил так резко, что свободно лежавший в кузове лист по инерции поехал вперед и начисто снес кабину вместе с сидевшим там шофером. К счастью, не разрубил ее пополам, а лишь свернул. Еще один важный фактор, сохранивший жизнь растяпе-шоферу - пристегнутый ремень безопасности, смягчивший падение вместе с кабиной на асфальт.

Прибывшие вместе с полицией спасатели вскоре извлекли из машины водителя, живого, относительно здорового и, хочется думать, немного поумневшего. После выписки из больницы его самого и его начальство ждет неприятное разбирательство.