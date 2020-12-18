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18.12.2020 17:03
Рубрика: Видео

Видео: подросток кинулся под колеса автомобиля и спас младшую сестру

Текст: Вадим Давыденко

Скорость принятия решения и точный расчет, четкая координация движений и самоотверженность - все эти качества, необходимые в дороге автомобилисту, наглядно продемонстрировал пешеход, 15-летний подросток з бразильского городка Рондонополис (штат Мату-Грасу). Он храбро кинулся под колеса проезжавшей мимо машины, чтобы спасти оказавшуюся на проезжей части младшую сестру.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По словам владельца торгового центра, в объектив видеокамеры которого и попал этот инцидент, семья с тремя детьми разошлась по нескольким магазинчикам, совершая покупки, и 3-летняя дочь, оставшись на мгновение без присмотра, увязалась за старшими. Перебегая дорогу вслед за братом и сестрой, малышка едва не попала под машину (водителю она была плохо видна из-за припаркованного у обочины транспорта).

Старший брат бросился наперерез автомобилю и подхватил ребенка на руки, получив, правда, при этом сильный удар бампером по ноге. Травма в итоге оказалась незначительной, а в глазах очевидцев подросток стал настоящим супергероем, приходящим на помощь в последний момент и совершающим чудо.

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