Водородная Toyota в США оказалась в полтора раза дешевле, чем в Европе

Toyota Motor объявила цены на водородомобиль Mirai второго поколения для США. Оказалось, что на американском рынке новинка будет стоить в полтора раза дешевле, чем в Евросоюзе - от 49 500 долларов (3 600 000 рублей).

Это сопоставимо с ценой обычного бензинового Lexus GS и на 9050 долларов дешевле, чем Mirai уходящего образца. В Европе новая Mirai, напомним, стоит от 74 000 евро (6 595 000 рублей).

Инновационную машину американцы также смогут купить по специальной лизинговой программе с ежемесячным взносом в размере 499 долларов (36 000 рублей). Вне зависимости от способа покупки Toyota дарит сертификат на бесплатную заправку водородом суммой 15 000 долларов (1 092 000 рублей).

В стандартном оснащении Mirai в спецификации для Америки укомплектована светодиодными фарами, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, 8-дюймовым дисплеем комбинации приборов, 12,3-дюймовым экраном медиасистемы с Android Auto, Apple CarPlay и Amazon Alexa, а также аудиокомплексом премиум-класса с 14 динамиками.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Также в ней есть двухзонный климат-контроль, электропривод регулировок водительского сиденья, беспроводная зарядка портативных девайсов, автозатемнение зеркала заднего вида, комплекс систем превентивной безопасности. Более дорогое исполнение Limited имеет салон повышенной комфортности и стеклянную панорамную крышу.

Mirai оснащен двигателем на топливных элементах. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели.

Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями - большой запас хода и быстрая заправка топливом (всего три минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар, выбросы диоксида углерода CO2 равны нулю.

Mirai имеет задние ведущие колеса, электромотор мощностью 134 кВт (182 л.с.) и три баллона для хранения водорода. Запас хода на одной заправке у машины достигает 647 км.

В США новую Mirai будут предлагать только в одном единственном штате - Калифорнии.