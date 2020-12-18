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18.12.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen назвал стоимость специальных версий обновленного Tiguan

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Неделю назад в России начались продажи обновлённого Volkswagen Tiguan. Теперь немецкий автопроизводитель представил специальные версии кроссовера - Respect Plus (от 1 919 900 рублей) и Status Plus (от 2 089 900 рублей). Они уже доступны для заказа.

Фото: Пресс-служба Bentley.
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Оснащение Tiguan в исполнении Respect Plus расширено за счёт пакетов Winter и Media. Winter включает в себя теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, электроскладываемые боковые зеркала с электрорегулировками и подогревом, систему помощи при парковке спереди и сзади, систему Brake Assist, подогрев форсунок омывателя.

В Media входит камера заднего вида с омывателем, USB-порт Type-C для задних пассажиров, аудиосистема Discover Media с цветным 8-дюймовым тачскрином и навигацией, а также интерфейс App-Connect. Для Respect Plus доступен и опциональный пакет Travel.

Данный автомобиль оснащается передним приводом, 150-сильным мотором и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Tiguan в специальной комплектации Status Plus имеет 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски Frankfurt и пакет Technic, в который входит система бесключевого доступа и запуска силового агрегата, электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне, система контроля давления в шинах.

Такая машина предлагается либо с передним приводом, двигателем мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатым "автоматом", либо с полным приводом, мотором мощностью 180 л. с. и 7-ступенчатым "роботом".

#Volkswagen