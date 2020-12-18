Выплату в 5 тысяч рублей начислят на детей, рожденных до апреля 2021 года

В ведомстве уточнили, что право на них имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 2021 года. Начислены выплаты будут на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

В Минтруде подчеркнули, что большинство родителей получат выплату проактивно. То есть, тем из них, кто подавал заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей придет автоматически. Родителям, у которых ребенок родился после 1 июля 2020 года и не обращавшимся за прошлыми выплатами, необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал Госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда.

"Поскольку председателем Правительства поручено организовать выплату в максимально короткие сроки, в выходные Пенсионный фонд будет работать для приема заявлений от родителей", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, отделения Пенсионного фонда будут открыты для подачи заявлений на новогоднюю выплату.

Непосредственно в отделении Пенсионного фонда заявление на нее принимаются у опекунов и попечителей.