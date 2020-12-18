Закон Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2020 года 2269-З № 449-VI "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2020 года 2252-3 № 417-VI "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 1

1. Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в Республике Саха (Якутия) в размере 15 438 рублей.

2. Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в первой зоне Республики Саха (Якутия) в размере 18 383 рублей, во второй зоне Республики Саха (Якутия) - в размере 15 077 рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







