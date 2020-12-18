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18.12.2020 16:24
Рубрика: Общество

Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74-м году жизни после коронавирусной инфекции. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Тяжело очень болел три недели. Да, к сожалению, ушел из жизни", - сказал он ТАСС.

Однопартиец Шурчанова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов уточнил, что его коллега ушел из жизни сегодня днем. "Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался, - цитирует Гаврилова РИА Новости. - Очень добрый, душевный, деликатный".

Шурчанов занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В конце сентября стало известно, что депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался из-за коронавируса.

По данным на 15 декабря, коронавирусом переболели или продолжали болеть 157 депутатов.

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