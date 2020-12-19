Для Cyberpunk 2077 вышел новый патч. Геймеры смеются над CD Projekt RED

Студия CD Projekt RED выпустила очередное обновление своей многострадальной игры Cyberpunk 2077 под номером 1.05.

Патч подготовлен для ПК и консольных версий и включает в себя длиннющий список исправлений - как по части графических недочетов, так и по геймплейным багам.

В Сети пользователи уже открыто смеются над этой ситуацией, указывая, что уже слишком поздно чинить этот "Титаник", так как на всех платформах игроки начали возвращать свои деньги.

Вслед за Sony особую упрощенную политику возврата средств обозначила Microsoft. А чуть позже разработчики CD Projekt RED пообещали, что вернут деньги даже за физические копии.