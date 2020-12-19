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19.12.2020 23:54
Рубрика: Спорт

Дубль Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Байером"

Текст: Максим Домчев

В матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу "Байер" в Леверкузене принимал на своем стадион "Баварию". В этому матчу "аспириновые" подошли в роли лидера.

Фото: Александр Ступников / РИА Новости
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"Байер" удачно начал матч, поразив ворота Мануэля Нойера уже на 14-й минуте. Патрик Шик забил гол-красавец, после подачи углового поразив ворота гостей красивым ударом слета.

Но удержать победный счет не удалось. На 43-й минуте Роберт Левандоввски сравнял счет, а во втором тайме в компенсированное время лучший игрок года по версии ФИФА принес своей команде победу.

"Бавария" благодаря этому вышла на первое место в Бундеслиге.

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