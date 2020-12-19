Дубль Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Байером"

В матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу "Байер" в Леверкузене принимал на своем стадион "Баварию". В этому матчу "аспириновые" подошли в роли лидера.

"Байер" удачно начал матч, поразив ворота Мануэля Нойера уже на 14-й минуте. Патрик Шик забил гол-красавец, после подачи углового поразив ворота гостей красивым ударом слета.

Но удержать победный счет не удалось. На 43-й минуте Роберт Левандоввски сравнял счет, а во втором тайме в компенсированное время лучший игрок года по версии ФИФА принес своей команде победу.

"Бавария" благодаря этому вышла на первое место в Бундеслиге.