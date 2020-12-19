Европа готовится к всплеску COVID-19 и ужесточению ограничений

В последнюю неделю перед Рождеством некоторые из европейских стран начали готовиться к всплеску коронавирусных инфекций, ожидающихся после новогодних праздников.

Число случаев заболевания растет по всей Европе и в настоящее время многие европейские лидеры находятся в изоляции после того, как у президента Франции Эмманюэля Макрона был диагностирован положительный результат на COVID-19 в начале этой недели. Он, отмечают медики, скорее всего, заразился во время саммита ЕС, который прошел 16-17 декабря в Брюсселе.

У премьер-министра Словакии Игоря Матовича, присутствовавшего на той же встрече, также зафиксирован положительный результат на коронавирус, о чем Братислава объявила в пятницу днем. Канцелярия премьер-министра сообщила, что Матович прошел проверку в четверг и отменил все свои мероприятия. Члены коалиционного правительства Матовича находятся на карантине после того, как он провел последнее заседание правительства в среду.

Ряд стран ужесточают свои ограничения перед праздниками, в то время как другие, такие как Северная Ирландия и Уэльс, уже объявили о шестинедельных локдаунах, которые начнутся сразу после Рождества, сообщает Associated Press. В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон, напротив, исключил возможность новой национальной изоляции после праздников. "Мы очень надеемся, что сможем избежать всего подобного", - сказал Джонсон во время визита в Манчестер в пятницу. В Шотландии министр здравоохранения Джин Фриман заявила, что вариант карантина после Рождества "остается в силе".

Власти Германии заявили, что стране предстоят трудные месяцы, несмотря на предстоящее поступление вакцины от коронавируса. Официальные данные в пятницу свидетельствуют о 33 тысячах 777 новых подтвержденных случаях коронавируса и 813 летальных исходов за последние 24 часа. Германия сдерживала коронавирус на ранней стадии пандемии до недавнего всплеска. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за время пандемии было зарегистрировано 1,4 миллиона подтвержденных случаев заболевания и более 25 тысяч смертей. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что январь и февраль будут "самыми тяжелыми из всех, что мы встретим во время этой пандемии".

Правительство Швейцарии заявило в пятницу, что на следующей неделе в этой альпийской стране будут закрыты рестораны, бары, культурные и спортивные объекты, чтобы остановить продолжающийся рост числа случаев коронавируса. Среднее число ежедневных новых случаев заболевания COVID-19 в Швейцарии выросло за последние две недели с примерно 43 новых случаев на 100 тысяч человек третьего декабря до чуть более 50 новых случаев на это же количество людей по состоянию на четверг, 17 декабря. Эта мера была принята всего через неделю после того, как власти вновь открыли закусочные и рестораны на обширной территории западной Швейцарии. "Коронавирус не отпускает нас в эти праздники. Ситуация остается критической. Поэтому были приняты более строгие меры", - заявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга на пресс-конференции.

Локдаун, который вступит в силу во вторник и продлится до 22 января, заявили швейцарские власти, необходим, поскольку больницы и медицинские работники в течение нескольких недель находились под сильным давлением, а праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста числа заболевших. Правительство ограничивает количество людей, которые могут находиться в магазинах. Теперь они должны закрываться после 19 часов, а также по воскресеньям и в праздничные дни.

Швеция значительно ужесточает общенациональные ограничения, требуя от многих людей работать из дома и сокращая количество людей, которые могут собираться в ресторанах, магазинах и спортзалах, начиная со следующей недели. Вместе с тем, правительство Швеции решило пока не вводить первую полную изоляции по всей стране, несмотря на то что в пятницу подверглось резкой критике со стороны короля, осудившего беспечность властей во время пандемии. Напомним, что эта скандинавская страна не стала вводить режим карантина и закрывать предприятия, вместо этого полагаясь на чувство гражданского долга граждан в борьбе с инфекциями.

Однако сейчас в Швеции наблюдается быстрый рост подтвержденных случаев заболевания, что создает нагрузку на систему здравоохранения. По словам шведского премьер-министра Стефана Лофвена, ситуация продолжает оставаться очень серьезной, поэтому правительство вводит новые ограничения на общественную деятельность. Эти меры, вступающие в силу 24 декабря, включают обязательное использование масок в общественном транспорте и перенос общенационального запрета на продажу алкоголя в барах и ресторанах до 20:00 вместо 22:00. В Швеции, население которой составляет десять миллионов человек, по последним данным, с начала пандемии зарегистрировано 367 тысяч 120 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 7 тысяч 993 смертельных исхода.

Министр здравоохранения Испании в пятницу сообщил, что 27 декабря в стране начнется вакцинация от COVID-19. По словам Сальвадора Илла, вакцины Pfizer должны прибыть в Испанию 26 декабря. Он не сказал, сколько доз будет первоначально поставлено в Испании. Ранее официальный Мадрид дал понять, что пиренейская страна получит в общей сложности 140 миллионов доз. Испания заявляет, что надеется вакцинировать 2,5 миллиона человек в первые три месяца 2021 года, начиная с пожилых людей и медицинских работников. После существенного снижения в последние недели число инфицированных в Испании снова начинает расти, хотя по-прежнему уровень заражения на душу населения в этой стране остается одним из самых низких в Европейском союзе.

Власти Хорватии запретили гражданам и иностранцам поездки между различными частями страны в преддверии Рождества и Нового года, чтобы обуздать рост числа случаев заражения коронавирусом. В правительстве сообщили, что с 23 декабря по 8 января только сотрудникам основных служб, таким как медицинские работники и бригады по обслуживанию дорог, будет разрешено переезжать из одного региона в другой. В исключительных случаях, (болезнь или смерть родственников) нуждающимся в этом лицам будут выдаваться специальные разрешения. Хорватия сообщала о тысячах новых случаев заражения коронавирусом ежедневно в течение нескольких недель, что привело к перегрузке системы здравоохранения страны.

Словакия вводит круглосуточный комендантский час в субботу в ответ на недавнюю вспышку коронавирусной инфекции, которая достигла рекордных 3991 случая в четверг. Правительство призвало людей изолироваться как минимум на семь дней или пройти тестирование, прежде чем они увидят родственников во время рождественских праздников. В стране с населением 5,4 миллиона человек зарегистрировано 146 124 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе, 1440 подтвержденных летальных исходов.