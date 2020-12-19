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19.12.2020 08:55
Рубрика: Общество

Историю пирамиды Хеопса придется переписать

Текст: Юрий Медведев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Кусочек кедрового дерева, случайно найденный в невзрачной коробке из-под сигар в коллекции Абердинского университета, может раскрыть новые тайны пирамиды Хеопса. Дело в том, что дерево, по мнению ученых, могло быть использовано при строительстве пирамиды.

Фото: iStock
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Это один из трех предметов, извлеченных из нее британскими учеными в 19 веке. Два других - гранитный шар и крюк - хранятся в Британском музее, однако третий до сих пор считался пропавшим. И вот сейчас его случайно нашла сотрудница университета во время сверки данных о хранящихся в собрании предметов.

Радиоуглеродный анализ дерева показал, что его возраст около пяти тысяч лет. А это значит, что пирамида может быть, как минимум, на 500 лет старше. Конечно, не исключено, что в древнем Египте было мало древесины, и ее берегли, хранили и использовали на протяжении многих лет. Теперь ученым предстоит определить, как использовали эту древесину и поместили ли ее в пирамиду специально, как это делалось во времена Нового царства, когда фараоны стремились подчеркнуть связь с прошлым, требуя хоронить древние артефакты вместе с ними. Но в одном можно не сомневаться: эта находка вновь возбудит интерес к Великой пирамиде.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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