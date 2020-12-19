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19.12.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Мыть или не мыть машину зимой

Текст: Татьяна Акимова
Условия на дорогах зимой далеки от идеальных. Автомобили, конечно же, грязнятся. Но насколько безопасно мыть автомобиль в зимнее время? Как делать это так, чтобы не навредить кузову машины?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для начала оговоримся: совсем оставлять машину без мойки на всю зиму нецелесообразно. И дело тут не только в неопрятном внешнем виде, который очень быстро приобретет автомобиль за пару дней езды по дорогам, обработанным реагентам.

Фото: iStock
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Дело в самих этих реагентах, которые, смешавшись со снегом, образуют агрессивную смесь. Попадая на кузов, она не только наносит ему абразивный урон, но еще и проникает в микротрещины на лакокрасочном покрытии, повреждает его, а также повреждает резиновые и пластиковые элементы кузова. Конечно же, реагенты с кузова надо смывать, а лучше защищать днище и скрытые полости автомобиля антикоррозийными составами и наносить на лакокрасочное покрытие специальные защитные препараты.

Зимой, когда низкие температуры держатся продолжительное время, лучше воздержаться от мойки автомобиля. Так советуют эксперты кузовного ремонта. И вот почему. Для того, чтобы кузов автомобиля начал интенсивно ржаветь, нужны "тепличные" условия.

Например, автомобиль покрывается на холоде сухой коркой соли и реагентов, а потом он с улицы с холодным кузовом попадает на мойку, где его щедро поливают горячей водой, растворяя эту корку. И вся эта теплая смесь затекает в трещины на кузове, остается там и провоцирует коррозию. Конечно же, высушить машину основательно в условиях поточных моек дело не из простых. Да никто этим и не занимается. И вот автомобиль после такой теплой мойки выезжает на мороз, где влага оставшаяся в скрытых полостях быстро замерзает. К слову, если на кузове автомобиля есть места непокрытые краской, то со временем они покроются коррозией. И виноваты тут будут и соли, и реагенты, и обычная вода.

Фото: iStock
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От резкого перепада температур сильно страдает и лакокрасочное покрытие машины. На микроскопическом уровне в слоях краски при этом возникают избыточные внутренние натяжения, которые приводят к образованию трещин. В них со временем задерживается влага, на морозе она замерзает и делает трещины еще больше. Так со временем покрытие разрушается все сильнее и сильнее.

От горячего душа на морозе испытывают "стресс" и резиновые уплотнители дверей, окон и замков автомобиля. Износ таких элементов значительно усиливается в этих условиях в особенности, если они предварительно не были защищены специальными водоотталкивающими составами.

Мыть автомобиль зимой, конечно же, можно, но необходимо при этом соблюдать несколько несложных рекомендаций. Для начала не нужно приступать к мойке машины, которая сразу заехала в бокс прямо с мороза. Надо дать ей согреться в течение 10-20 минут. Перед тем, как начать мыть авто, нужно обработать специальным защитным составом все резиновые уплотнения кузова. После мойки необходимо продуть воздухом под давлением скрытые отверстия и полости автомобиля, чтобы удалить остатки влаги, и по возможности дождаться полного высыхания кузова машины, и только после этого выезжать на мороз.