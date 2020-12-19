Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19

Отношение Запада к России и к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" связано с вопросами конкуренции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год " на телеканале "Россия-1".

"На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится", - сказал представитель Кремля.

"Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - заключил пресс-секретарь президента России.

Вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. О регистрации первой в мире вакцины от нового типа коронавируса Россия сообщила в августе.

Показатели эффективности "Спутника V" превысили 95%, свидетельствуют масштабные клинические исследования с участием 40 тысяч добровольцев в России. Добавим, что препарат от коронавируса разработан учеными Центра Гамалеи.

Ранее сегодня стало известно, что привить от коронавируса планируется 60% взрослого населения России.