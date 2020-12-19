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19.12.2020 00:23
Рубрика: Культура

Пол Маккартни рассказал о записи альбома и показал первый клип

Текст: Александр Алексеев
Легендарный музыкант теперь поведал о том, как работал над диском McCartney III. Релиз его состоялся 18 декабря на всех стриминговых платформах. А чуть позже пластинка выйдет и на CD, и виниле. Отличный подарок под Новый Год!
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Сэр Пол рассказал:

- Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом.

И уточнил, что основу пластинки составили старые, не выпускавшиеся прежде песни, которые артист постепенно дорабатывал в своей домашней студии нынешней весной.

Маккартни находился дома в окружении семьи, пока все музыканты его сопровождающей группы пребывали в период пандемии COVID-19 очень далеко, в своих квартирах. И поэтому сам сыграл на всех инструментах, сделал аранжировки, потрудился и звукорежиссером.

Все это продемонстрировал и первый клип Find My Way, выпущенный в поддержку альбома McCartney III. Смотрится ролик очень необычно. Экран разбит на квадраты, в каждом из которых появляется то Маккартни, играющий на барабанах, то на фортепиано, то на гитаре или басу. Спел он и первым вокалом, и все бэки. Улыбающийся и за эти месяцы пандемии совсем поседевший...

А потом все эти разные изображения и звуковые дорожки складываются в ансамбль, где играет всего один-единственный человек, и в звучащую прекрасную, значительную музыку.

Да, такого еще никогда не случалось ни у одного артиста. Спасибо вам, сэр Пол. Вы снова первый!

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Пол Маккартни

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