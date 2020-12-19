Новости

В Москве BMW столкнулся с печкой Емели 12:59
Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19 12:55
Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне 12:40
В Москве ОМОН вскрыл подпольный ковид-бар 12:18
Торговые переговоры между Британией и ЕС вступили в завершающий этап 11:53
В ЕС могут запретить ввоз продуктов животного происхождения 11:36
В Афганистане нанесли ракетный удар по базе ВВС США 10:41
Москва стала лидером по цифровизации городского хозяйства 10:35
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки 10:33
NBC: Коронавирус поставил США на колени 10:24
Мишустин выделил 750 млн рублей на замену лифтов 10:23
Бочкарев: В Москве решены проблемы дольщиков ЖК "Спортивный квартал" 10:00
Оперштаб: Еще 5925 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:55
На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве 09:50
Шестилетняя россиянка попала в список самых высокооплачиваемых блогеров 09:22
На химзаводе в Китае прогремел взрыв 09:10
Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи 09:06
Историю пирамиды Хеопса придется переписать 08:55
Медрегулятор США изучит случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer 08:44
Боксер Головкин в 21-й раз защитил чемпионский титул 08:38
Глава дипломатии ЕС призвал искать баланс в отношениях с Россией 08:05
В Минтрансе назвали сроки восстановления пассажиропотока на железной дороге 08:00
Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов 07:52
Регионы не будут отменять электрички из-за нехватки средств 07:00
Трамп продлил финансирование правительства США на два дня 06:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
19.12.2020 12:40
Рубрика: Общество

Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне

Текст: Сергей Тихонов

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к весне или даже раньше. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год", показанного на телеканале "Россия-1".

Фото: REUTERS
Что нужно знать о вакцинах от COVID-19

"Эпидемия закончится к весне, а если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала она.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

Ранее сообщалось, что привить от коронавируса планируется 60% взрослого населения России.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки
В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России
Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей
Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации