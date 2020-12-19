Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к весне или даже раньше. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год", показанного на телеканале "Россия-1".

"Эпидемия закончится к весне, а если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала она.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

Ранее сообщалось, что привить от коронавируса планируется 60% взрослого населения России.