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19.12.2020 22:03
Рубрика: Общество

Госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов с COVID-19

Текст: Анна Скрипка

В Курске организованный на базе роддома ковидный госпиталь проверит территориальный орган Росздравнадзора по региону.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка пройдет по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Поводом для нее стал инцидент с поломкой оборудования для подачи кислорода в начале ноября. Тогда из реанимации ковидного госпиталя в другие больницы перевели 38 человек. Позже 14 из них скончались.

По факту гибели пациентов в СУ СК по региону завели уголовное дело. В комитете здравоохранения отметили, что транспортировка не повлияла на состояние больных.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск Пандемия коронавируса COVID-19

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