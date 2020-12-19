Госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов с COVID-19

В Курске организованный на базе роддома ковидный госпиталь проверит территориальный орган Росздравнадзора по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка пройдет по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Поводом для нее стал инцидент с поломкой оборудования для подачи кислорода в начале ноября. Тогда из реанимации ковидного госпиталя в другие больницы перевели 38 человек. Позже 14 из них скончались.

По факту гибели пациентов в СУ СК по региону завели уголовное дело. В комитете здравоохранения отметили, что транспортировка не повлияла на состояние больных.