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19.12.2020 10:35
Рубрика: Digital

Москва стала лидером по цифровизации городского хозяйства

Текст: Любовь Проценко

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, столица стала лидером по цифровизации городского хозяйства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Результаты рейтинга российских городов по итогам 2019 года представили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В нем отмечается, что столица стала первой среди 203 городов, для которых производился расчет рейтинга. В пятерку лидеров среди городов-миллионеров также вошли Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Воронеж.

Москва набрала 89,65 балла из 120, улучшив результат прошлого года на семь процентов, в то время как средние показатели индекса "IQ городов" составили 40,67 балла. Наибольший прогресс столица продемонстрировала в категории "Умное ЖКХ": рост показателей составил 67,69 процента.

Напомню, индекс "IQ городов", разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, представляет собой прозрачный инструмент оценки эффективности цифровизации ключевых отраслей городского развития. Столица системно внедряет технологии в городском хозяйстве и социальной сфере, развивает ИТ-инфраструктуру, благодаря чему смогла улучшить свой общий балл.

Он рассчитывается по 47 показателям. Итоговый результат зависит от хода и эффективности цифровизации городского хозяйства. В частности, в рейтинге учитывались достижения городов в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и городском транспорте, инноваций для городской среды, систем общественной и экологической безопасности, туризма, системы социальных услуг, инфраструктуры связи, экономики и инвестиционного климата.

В регионах Digital Технологии Правительство Минстрой Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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