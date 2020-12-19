Собянин дал прогноз об окончании пандемии

Борьба с коронавирусом будет продолжаться еще долго, однако в ближайшее время реально преодолеть самый острый период пандемии. Такой прогноз озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".
Фото: Александр Щербак/ТАСС
"Самый острый период через несколько месяцев должен закончиться",- считает глава города.
Ранее Сергей Собянин охарактеризовал текущую ситуацию как сложную. При этом система здравоохранения столицы работает с запасом, поэтому власти Москвы не пойдут на новые ограничения перед праздниками, как это сделали, например, в Европе.
Как уже писала "РГ", с 21 декабря доступ к вакцине в Москве получат работники транспорта, промышленности, энергетики и СМИ.