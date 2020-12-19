Появилось видео пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный

На YouTube-канале "Роскосмос ТВ" опубликовано видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Желающие могут увидеть весь процесс пуска от момента страта до последующего полета в космосе. Происходящее на экране подробно комментируется.

Кроме того, "Роскосмос ТВ" вел прямую трансляцию, она продолжалась почти час. Запись прямого эфира также можно посмотреть на YouTube.

Напомним, старт произошел 18 декабря в 15:26 по московскому времени. И стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с Восточного, а также первым запуском с этого космодрома, реализованным французской компанией Arianespace для компании OneWeb.

В следующем году с Восточного планируют запустить не менее шести ракет "Союз".