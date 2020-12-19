В Башкирии начал работать второй ковид-госпиталь

С этим событием по видеосвязи поздравил из Москвы врачей республики министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Полгода назад мы с Радием Хабировым торжественно открыли клинический инфекционный центр в Уфе. Тогда мы говорили, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать. Ведь в условиях пандемии такие объекты очень востребованы. И сегодня у нас вновь прекрасный повод для гордости и радости. В Стерлитамаке открывается новый ковид-госпиталь, - сказал Михаил Мурашко.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что госпиталь в Стерлитамаке немного отличается от первого, построенного в Зубово, прежде всего, технологически: здесь есть операционный и родильный блоки, детская реанимация, гастро- и колоноскопия.

- На данный момент этот госпиталь - помощь для борьбы с коронавирусом. Но потом он станет центром для лечения самых разных болезней, - подчеркнул Радий Хабиров.

Позднее в своем личном блоге глава РБ сообщил, что в первом инфекционном центре в Уфимском районе квалифицированную медицинскую помощь уже получили более пяти тысяч человек. Кроме того по башкирскому проекту построили аналогичный центр в Челябинске, и планируют возвести в Ульяновской области.

Напомним, ковид-госпиталь в Стерлитамаке построили за 50 дней. Он включает в себя 70 изолированных боксов. Пиковая вместимость - 350 пациентов. Кроме обычных боксов и реанимационных палат, здесь предусмотрены родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лаборатория, отделение томографии, а также комфортабельное общежитие на 30 мест для медперсонала. На территории госпиталя располагается вертолетная площадка для санавиации.